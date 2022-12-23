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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Поезда D1 и аэроэкспрессы в Шереметьево будут останавливаться на временных платформах станции Беговая

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Поезда D1 и аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево с воскресенья будут останавливаться на временных платформах станции Беговая в связи с ее реконструкцией, сообщает департамент транспорта Москвы.

"С воскресенья поезда D1 и аэроэкспрессы будут останавливаться на Беговой на временных платформах. Это нужно для подготовки станции к запуску D4, здесь проведут масштабную реконструкцию, на время которой привычную станцию закроют. Реконструировать Беговую без закрытия невозможно, поэтому для пассажиров построили временную станцию – она находится примерно в 200 метрах от выхода 1 из метро. Здесь есть две деревянные платформы с турникетами и мост", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, путь до станции метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии теперь будет занимать примерно 4 минуты, для пересадки пассажиры смогут воспользоваться выходом 1.

Пресс-служба дептранса отмечает, что по окончании реконструкции, "на месте старой инфраструктуры появятся три новые комфортные платформы, единый вестибюль для первого и четвертого диаметра, а еще быстрая и удобная пересадка на метро без выхода на улицу".

Также на временных платформах будут останавливаться пригородные поезда Белорусского направления.

Москва
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