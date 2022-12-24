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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

Началась реконструкция Лианозовских прудов на северо-востоке Москвы

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Стартовали работы по реконструкции каскадной системы Среднего и Нижнего Лианозовских прудов, расположенных в одноименных ландшафтном заказнике и парке отдыха, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Пруды и водоток очистим от иловых отложений, обновим береговую полосу, обустроим зоны биоплато", - сказал Бирюков.

По его словам, работы планируется завершить в конце 2023 года, после чего обновленные водоемы превратятся в комфортное и современное место отдыха на природе.

Заммэра подчеркнул, что в акватории накопилось около 3 тыс. кубометров иловых отложений, водостоки по берегам Среднего пруда забиты наносами грунта.

"На первом этапе проведем очистку водоемов и канала, затем в ложе Среднего пруда будет обустроен глиняный экран для обеспечения водоупорной функции. Береговую полосу протяженностью более 470 метров укрепим габионными матрасами", - пояснил Бирюков.

Он отметил, что в разных частях пруда обустроят четыре зоны биоплато с водными растениями.

"На Нижнем пруду обновят более 550 метров береговой полосы и берега по сторонам пешеходного мостика. Одновременно будет выполнен ремонт открытой части водопропускного канала Лианозовского ручья", - добавил заммэра.

Лианозовские пруды
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