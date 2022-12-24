Москвичей предупредили о резком похолодании и гололедице

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - По прогнозам синоптиков, вечером в Москве ожидается понижение температуры воздуха до минус 6-11 градусов, что будет способствовать образованию сильной гололедицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в субботу.

Московские власти просят пешеходов быть предельно внимательными и аккуратными на улице, автомобилистов - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

По данным на сайте Гидрометцентра России, температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 12:00 субботы достигла плюс 1,9 градуса.

Высота снежного покрова в Москве утром составляла 22 см.