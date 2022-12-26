В Москве очистят пруды Лефортовского парка

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве в Лефортовском парке очистят восемь прудов, составляющих каскад, сообщает телеграм-канал комплекса городского хозяйства .

Заммэра города Петр Бирюков через пресс-службу уточнил, что пруды очистят от ила, которого накопилось более 20 тысяч кубометров. В результате глубина прудов увеличится с двух до трех метров. Работы должны быть завершены в третьем квартале 2023 года.

Основной объем работ проведут с помощью плавающего земснаряда с частичным спуском воды, в двух прудах осушат полностью отдельные участки, Крестовый пруд очистят насухо.

Лефортовские пруды были сформированы на месте пойменного участка реки Яузы при создании Лефортовского парка в 1703 году.