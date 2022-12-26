Москва в 2023 году получит более 20 новых поездов "Иволга"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Поставка 26 новых поездов "Иволга" для транспортной системы столицы ожидается в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нынешняя "Иволга", которая придет в большом масштабе в следующем году, будет поставлено 26 таких поездов, она другого поколения", - сказал мэр в интервью телеканалу "НТВ".

Он добавил, что власти Москвы проводят постоянную работу по обновлению пассажирских составов в городе, это стало возможным благодаря долгосрочным сервисным контрактам с предприятиями транспортного машиностроения.

"Важная работа, сложная, тем более, в условиях санкционного давления против России, когда попытались все поставки комплектующих, которые мы брали для подвижного состава, нам обрубить. Ничего не получилось, мы продолжаем строить новый метрополитен, производя новые поезда для метро, МЦД и железных дорог", - подчеркнул мэр.

По его словам, для пригородных железных дорог и центральных диаметров было поставлено около 4 тыс. новых вагонов.