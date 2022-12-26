Пробки в Москве достигли восьми баллов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Москве восьмибалльные пробки, жителям рекомендуется воспользоваться городским транспортом. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в понедельник.

"Просим воспользоваться городским транспортом для поездок в час пик. Или отложить поездки на более позднее время. После 20:00 движение станет свободнее. Так вы сэкономите время в пути", - говорится в телеграм-канале дептранса.

Уточняется, что движение затруднено на вылетных магистралях по направлению в область, в центральной части города.

Водителям рекомендовано быть внимательными, держать дистанцию и скоростной режим.