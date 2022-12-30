Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в канун Нового года

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - С 30 декабря по 9 января городские службы работают в усиленном режиме, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам,под особым контролем находится функционирование электросетевых объектов, соблюдение правил противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

Заммэра уточнил, что в состоянии готовности находятся почти 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательных подразделений.

"На дежурство заступили 1,3 тыс. аварийно-восстановительных бригад. Подготовлены 1,8 тыс. источников энергоснабжения и 3 мобильные котельные", - добавил глава комплекса городского хозяйства.