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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Получить разрешение на возврат эвакуированной машины на праздники москвичи смогут по 4 адресам

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - С 31 декабря по 8 января, получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля можно в четырех пунктах Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщает сайт мэрии.

Пункты находятся на спецстоянках ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" по адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Энтузиастов, владение 3, Вагоноремонтная улица, дом 4а, улица Дубовая Роща, владение 7а. Первые три пункта работают круглосуточно, четвертый — с 10:00 до 22:00.

Забрать машину можно будет круглосуточно: спецстоянки работают без выходных.

Сервисный центр "Московский транспорт" (Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1) закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В другие праздничные дни разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать с 08:00 до 20:00.

Парковка в столице с 1 по 8 января будет бесплатной, в том числе на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час. Паркинги со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по стандартным тарифам.

Москва МАДИ
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