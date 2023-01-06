Захарова сообщила, что в одном из зданий МИД РФ сработала пожарная сигнализация

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация, сообщила в пятницу в своем телеграм-канале официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что "имело место возгорание в рабочих помещениях", не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах", - отметила она.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС, "зарегистрирована заявка по адресу: Смоленская-Сенная площадь, дом 30, строение 2".

Пожарные выехали на место происшествия, проводится разведка, сказали в пресс-службе.