В границах усадьбы "Братцево" в Москве разрешили строить 6-этажные дома

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Одобренные градостроительные регламенты позволят строить объекты до шести этажей в границах усадьбы "Братцево", сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Одобрение режимов использования земель позволит на регламентных участках №12, 22 и 23 разместить объекты высотой от 24 до 30 м (максимально шесть этажей)", - сказала глава ведомства Анастасия Пятова.

Объект признан произведением ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. Данные регламентные участки отделены от усадьбы МКАД.

В июне 2018 года была одобрена подготовка режимов использования земель для строительства поликлиники на 320 посещений в смену.

В начале декабря 2022 года была одобрена общественно-производственная застройка суммарной поэтажной площадью около 58,2 тыс. кв. метров в рамках комплексного развития территорий (КРТ).