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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Москве открыли мемориальную доску разведчикам-нелегалам Моррису и Леонтине Коэн

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мемориальная доска разведчикам-нелегалам Моррису и Леонтине Коэн открыта на Большой Бронной улице в Москве в среду, сообщает пресс-служба Российского исторического общества.

"11 января по инициативе Службы внешней разведки Российской Федерации и Российского исторического общества состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Моррису и Леонтине Коэн - легендарным разведчикам-нелегалам", - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале РИО.

Председатель РИО, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, открывая мемориальную доску, отметил, что супруги Коэн добились выдающихся результатов в составе нелегальных резидентур в США и в Великобритании и внесли особый вклад в обеспечение государственной безопасности страны.

"В частности, они были активными участниками блестящей разведывательной операции по добыванию секретной информации об американской ядерной программе. Вклад супругов Коэн в достижения ядерного паритета между СССР и США переоценить невозможно", - сказал Нарышкин.

Супруги Моррис (1910-1995) и Леонтина (1913-1992) Коэн - советские разведчики-нелегалы американского происхождения. В ходе работы они обеспечили руководство СССР стратегически важными сведениями о Манхэттенском проекте и ракетной программе Великобритании. Посмертно награждены званиями Героя России. В доме по адресу Большая Бронная 2/6, где установлена мемориальная табличка, супруги Коэн прожили более 20 лет.

Моррис Коэн Леонтина Коэн
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