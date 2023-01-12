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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В Москве запустили мобильное приложение для умной эксплуатации строительных объектов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве на некоторых крупных социальных объектах внедрили первое отечественное мобильное приложение Explo-IT, позволяющее осуществлять мониторинг и управление стройкой на всех этапах, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Новое мобильное приложение, разработанное с использованием технологии NFC и QR-кодов, делает процесс умной эксплуатации зданий еще быстрее и проще. Например, благодаря интегрированной цифровой модели можно даже увидеть на экране течь водопровода и в один клик отправить инженера устранять неполадку", - рассказал он.

Решение уже внедрено при строительстве и эксплуатации МКНЦ имени А.С. Логинова, Международного центра самбо и Международного центра бокса, здания Международного медицинского кластера и ряда других. По словам заммэра, его планируют внедрить и в некоторых других спортивных и образовательных зданиях, а также в кампусах федеральных университетов.

Приложение было разработано в качестве альтернативы покинувшим российский рынок западным решениям от известных компаний из США и Германии.

Это первый и единственный в России программный продукт для умной эксплуатации строительных объектов. Мобильное приложение позволяет осуществлять мониторинг работы инженерных систем и управление процессом эксплуатации. Продукт создает цифровой двойник объекта для его последующей "умной" эксплуатации. BIM-модель можно использовать в качестве полноценного источника данных: отслеживать с ее помощью конструктивные элементы, инженерные системы и единицы оборудования, а также вовремя выявлять любые неполадки, получая сигналы от системы диспетчеризации и умных датчиков напрямую.

Москва Explo-IT Андрей Бочкарев
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