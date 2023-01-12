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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

В Царицыне отреставрировали интерьеры храма XVIII века

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Москве завершили реставрацию интерьеров храма XVIII века на территории музея-заповедника "Царицыно" - храма Иконы Божией Матери "Живоносный источник", сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Реставрацию интерьеров церкви, колокольни и трапезной, а также фасадов и кровли храма провели на субсидию из городского бюджета, отметил руководитель департамента Алексей Емельянов.

По его словам, реставраторы обновили кладку стен, сводов, штукатурку и живопись.

Храм на улице Дольской начали реставрировать в 2018 году. Тогда сообщалось, что работы завершат в 2019 году. В Мосгорнаследии напомнили, что реставрация интерьеров началась уже в 2020 году. В 2022 году специалисты расписали центральную и южную части трапезной и западный притвор.

Каменный храм в Царицыне построен в 1722 году. В XVIII веке храм служил усыпальницей рода Кантемиров. Памятник архитектуры в стиле елизаветинского барокко имеет форму восьмигранника, к нему примыкают прямоугольная трапезная и четырехъярусная колокольня. У храма два придела: северный освящен в честь великомученика Димитрия Солунского, южный - в честь Казанской иконы Божией Матери.

Царицино Кантемиры Мосгорнаследие Алексей Емельянов
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