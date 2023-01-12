Потепление до плюсовых значений придет в Москву на следующей неделе

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потепление до 0 - плюс 3 градусов придет в Москву и Подмосковье на следующей неделе, "крещенских" морозов не прогнозируется. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"От сильных морозов, которые были на Рождество и в начале недели, идет постепенное повышение температуры. Связано это с тем, что антициклон, который привел к такому похолоданию, перемещается на юго-восток, и на его место начинают поступать сначала - сегодня и завтра - умеренно теплые воздушные массы с Атлантики, а затем - очень теплые", - сказал Вильфанд.

Он уточнил что, если в четверг максимальная температура воздуха в Москве будет около минус 7-5 градусов, то в пятницу "уже значительное повышение - ночные температуры минус 8-6, днем минус 4-2 градуса, и этот температурный фон уже близок к нормальным значениям и даже на один градус выше нормы".

В ночь с 13 на 14 декабря в Москве, когда отмечается Старый Новый год, будет комфортная температура от минус 5 до минус 3 градусов и небольшой снег. Дневные температуры в субботу будут от минус 2 до 0 градусов. Примерно такая же температура ожидается 15 января – ночью минус 3-1, а днем минус 2-0, а по области, на юге, до плюс 1 градуса.

Постепенное повышение температуры продолжится 16 и 17 января. Так, в ночь на 16 января минус 6-1 градус, днем от минус 4 до плюс 1 градуса, 17 января уже минус 5-0 ночью и около ноля днем, от минус 2 до плюс 3 градусов.

"И, по предварительным расчетам, на Крещение, 18 и 19 января, температура будет близка к нулевой отметке", - уточнил Вильфанд.