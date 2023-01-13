Главгосэкспертиза разрешила отреставрировать флигель "Дома Гоголя" в Москве

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза России выдала разрешение на реставрацию южного флигеля "Дома Гоголя" XVIII - XIX веков в Москве, сообщила пресс-служба управления. Предполагается, что здание будет расширено и приспособлено для современного использования.

Речь идет о южном флигеле городской усадьбы графа Александра Толстого, который расположен на Никитском бульваре. В усадьбе с 1848 года и до самой смерти жил Николай Гоголь. Здесь он работал над вторым томом поэмы "Мертвые души" и сжег часть своих рукописей. Сейчас в усадьбе располагаются мемориальный музей (с 1974 года) и научная библиотека (с 1966 года). В 2009 году комплекс решили расширить за счет присоединения дополнительного флигеля.

"Работы запланированы в связи расширением многофункционального музейно-библиотечного центра. Его общая площадь составит 2031,7 кв.м", - уточнил главный эксперт проекта службы главных экспертов проекта по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков.

По его словам, рабочие обновят фасады дома, восстановят поврежденные элементы архитектурного декора, изменят планировку здания и заменят крышу. В здании появится лифт.

"Проектную документацию подготовила строительная компания "Флан-М"", - говорится в сообщении.

В 2018 году "Дом Гоголя" открылся после реставрации. Тогда фасады очистили от старой краски, выровняли стены и покрасили в светло-охристый цвет.