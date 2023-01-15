Участок дороги рядом с "Ленкомом" перекроют 17 января в связи с прощанием с Чуриковой

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В связи с проведением церемонии прощания с актрисой тетра и кино Инной Чуриковой дорожный участок в центре столицы не будет доступен для автомобилей, сообщает департамент транспорта Москвы.

"17 января в период с 9:00 до 15:00 будет закрыт проезд транспорта на улице Малая Дмитровка от Б. Путинковского пер. до Успенского пер. Это связано с проведением церемонии прощания с Народной артисткой СССР Инной Чуриковой", - говорится в сообщении.

В департаменте просят выбирать маршруты заранее.

Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с артисткой состоится во вторник в "Ленкоме", где артистка служила с 1975 года.