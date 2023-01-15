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Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"

Депздрав Москвы опроверг сообщения о пропаже в аптеках препарата для лечения Паркинсона "Акинетона"
Фото: Агентство "Москва"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Четырехмесячный запас препарата для лечения болезни Паркинсона "Акинетон" сформирован в Москве, сообщила в воскресенье пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

"В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Москвы препарат с МНН "Бипериден" с торговым наименованием "Акинетон" имеется в наличии в запасе более чем на 4 месяца. Также в наличии в достаточном количестве имеется препарат с таким же МНН под торговым наименованием "Мендилекс", - говорится в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что аптеки города бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей льготных категорий. Также уже идет закупка препарата для обеспечения дальнейшей потребности.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице невозможно приобрести данный препарат.

Москва Акинетон
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