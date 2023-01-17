На Маросейке обновили фасады дома-замка

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В центре Москвы в рамках городской программы капитального ремонта жилья обновили дом 13 строение два, возведенный по проекту Эрнста-Рихарда Нирнзее, сообщает сайт мэрии.

Шестиэтажное здание входит в ансамбль доходных домов крупного домовладельца Алексея Лобозева и находится на некотором расстоянии от красной линии Маросейки. За две башенки и декор здание называют домом-замком. Оно примечательно и необычно высокой аркой - на два этажа. В эту арку в начале фильма "Покровские ворота" заезжают на мотоцикле Савранский и Костик (и выезжают уже на Гоголевский бульвар). Также в арке находится мемориал - памятные таблички "всем, кто жил в этом доме, ушел и не вернулся" - в 1937-1952 годах и в 1941-1945.

Весной 2022 года в здании начали менять инженерные системы, а с наступлением теплой погоды обновили фасады и кровлю, рассказал заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков. Стены почистили, обработали от коррозии и грибка, провели локальную замену кирпичей и вычинку, потом привели в порядок наличники, сандрики, пилястры с капителями и своды арок. На завершающей стадии стены заново оштукатурили и покрыли акриловой краской, заменили водосточные трубы и отливы.

При ремонте кровли были заменены обрешетка, кровельное покрытие и часть особо поврежденных стропил, крыша была утеплена, все деревянные элементы были покрыты огнезащитным составом.