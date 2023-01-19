Пожар произошел на территории храма Иоанна Кронштадского на севере Москвы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Огонь охватил двухэтажное деревянное здание на территории храма Иоанна Кронштадского на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в четверг.

"На Кронштадтском бульваре, дом 24, корпус 2 произошло возгорание в двухэтажном деревянном строении на площади 100 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в 05:24 пожар был полностью потушен, пострадал один человек.

К тушению были привлечены 58 человек и 15 единиц техники.