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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Зоозащитники призвали изменить правила обустройства стеклянных фасадов высоток ради птиц

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Фонд защиты городских животных запустил на change.org сбор подписей под петицией с требованием пересмотреть правила обустройства стеклянных фасадов высотных зданий в Москве, чтобы предотвратить случаи гибели птиц, которые разбиваются о стекло.

"Внешний облик (...) стеклянных фасадов это - смертельное препятствие на миграционных путях для миллиарда пернатых каждый год. Несмотря на комфорт такой архитектуры для человека, в присутствии на пути стеклянной конструкции птица наблюдает отраженное стеклом свободное пространство для полета", - говорится в обращении.

В зеркальных фасадах отражаются облака, деревья, поэтому птицы воспринимают их как продолжение свободной зоны для полета и, подлетая к ним на скорости 25 км в час у мелких птиц и 90 - у крупных, не могут уклониться от столкновения и мгновенно разбиваются, объяснили в фонде.

"В большинстве случаев при проектировании зданий этот аспект совершенно не учитывается архитекторами и на него не обращают внимания организации, выполняющие экспертизу строительных проектов", - сожалеют авторы петиции.

Фонд защиты городских животных просит власти города прислушаться к такой проблеме и закладывать в проект решения по предотвращению таких случаев. Для примера приводятся стекла с ультрафиолетовым покрытием: "Такое покрытие незаметно человеку, но хорошо различается птицами - они видят сетку и облетают препятствие".

Москва Фонд защиты городских животных
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