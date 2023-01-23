Особняк Елагина загорелся в центре Москвы

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Особняк Сергея Елагина, построенный в конце XIX века, загорелся в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в понедельник.

"На Страстном бульваре, дом 11 загорелись личные вещи в подвальном помещении административного здания на площади 5 кв.м. В 16:08 возгорание локализовано", - сказали в ведомстве.

Из здания самостоятельно эвакуировались порядка 50 человек.

Двухэтажный особняк был построен в 1898 году архитектором Александром Драницыным для потомственного почётного гражданина Сергея Ивановича Елагина. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. В 1920-1930-х годах в особняке располагалось журнально-газетное объединение Жургаз, занятое выпуском журнала "Огонек" и еще трех десятков периодических изданий.