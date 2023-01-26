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Исторический музей в честь своего дня рождения будет продавать билеты за полцены

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Билеты в Государственный исторический музей (ГИМ) 9 февраля можно будет купить за полцены в честь дня рождения музея, также в этот день для посетителей будут организованы бесплатные программы.

"9 февраля 2023 года в честь дня рождения ГИМ основную экспозицию Исторического музея, Музей Отечественной войны 1812 года и Палаты бояр Романовых можно будет посетить за 50% стоимости билета. Все мероприятия для посетителей с входным билетом будут бесплатными", - сообщили в пресс-службе музея.

В течение всего дня гостей музея ждут экскурсии, лекции, мастер-классы, игротека. Посетители смогут поучаствовать в специальных программах с элементами квиза и побывать на концерте "Музыка Древней Руси". Особым событием вечера станет концерт "Классика при свечах", который пройдет в Парадных сенях Исторического музея.

Исторический музей
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