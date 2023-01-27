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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:05

Более 2,3 тыс. домов Москвы вошли в программу капремонта 2023 года

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Реализация программы капитального ремонта жилья продолжается в столице, в 2023 году обновят свыше 2,3 тыс. многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В 2023 году работы проводятся на 2 309 объектах. Больше всего домов отремонтируем в Центральном (385), Южном (348) и Северном (313) административных округах", - сказал Бирюков журналистам в пятницу.

Заммэра уточнил, что в рамках региональной программы в 2015-2022 годах в столице отремонтировали почти 13 тыс. домов общей площадью 70,8 млн кв. метров.

По его словам, список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.

"Зимой выполняются работы, которые не зависят от наружной температуры воздуха и не влияют на работоспособность коммуникаций в период отопительного сезона. Это ремонт систем электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Бирюков добавил, что обновление фасадов и плоских крыш начнется с наступлением устойчивых положительных температур.

Москва Петр Бирюков
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