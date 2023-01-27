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Реконструкция кинотеатра "Прага" завершена в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - - Бывший кинотеатр "Прага" закончили реконструировать в Савеловском районе Москвы, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Районный центр "Место встречи Прага" станет преемником одного из самых известных столичных кинотеатров. Здесь полностью обновлен конструктив здания и произведена перепланировка. По итогам комплексной проверки реконструированный объект получил заключение о соответствии проектной документации, и застройщик может подавать документы для ввода в эксплуатацию, а затем приглашать арендаторов для внутренней отделки помещений и монтажа технологического оборудования", - рассказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

Кинотеатр расположен на улице Нижняя Масловка, дом 10. Общая площадь здания после реконструкции составила около 9,5 тыс. кв. метров. На третьем этаже здания будет реализована культурно-просветительская функция с элементами досуга. Кроме того, в центре появился подземный этаж, на котором откроется супермаркет, а на первом этаже расположены просторные вестибюли и атриум со вторым светом. На кровле в теплое время года будет функционировать открытая терраса.

Войстратенко напомнил, что в течение прошедшего 2022 года Мосгосстройнадзор проверил готовые объекты и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункциональных центров "Бирюсинка", "Киргизия", "Орбита", "Орион" и "Байконур".

Программа редевелопмента московских кинотеатров стартовала весной 2017 года, когда были выданы разрешения на строительство первых объектов. Всего в рамках программы предусмотрена реконструкция более 30 устаревших московских кинотеатров.

Москва Мосгосстройнадзор
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