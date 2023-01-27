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Реконструкция кинотеатра "Прага" завершена в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывший кинотеатр "Прага" закончили реконструировать в Савеловском районе столицы, сообщили в пятницу в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Районный центр "Место встречи Прага" станет преемником одного из самых известных столичных кинотеатров. Здесь полностью обновлен конструктив здания и произведена перепланировка", - сказал глава ведомства Игорь Войстратенко.

"По итогам комплексной проверки реконструированный объект получил заключение о соответствии проектной документации, и застройщик может подавать документы для ввода в эксплуатацию, а затем приглашать арендаторов для внутренней отделки помещений и монтажа технологического оборудования", - добавил он.

Кинотеатр расположен на улице Нижняя Масловка, дом 10. Общая площадь здания после реконструкции составила около 9,5 тыс. кв. метров. На третьем этаже здания будет реализована культурно-просветительская функция с элементами досуга. Кроме того, в центре появился подземный этаж, на котором откроется супермаркет, а на первом этаже расположены просторные вестибюли и атриум со вторым светом. На кровле в теплое время года будет функционировать открытая терраса.

Войстратенко напомнил, что в течение 2022 года Мосгосстройнадзор проверил готовые объекты и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию многофункциональных центров "Бирюсинка", "Киргизия", "Орбита", "Орион" и "Байконур".

Программа редевелопмента московских кинотеатров стартовала весной 2017 года, когда были выданы разрешения на строительство первых объектов. Всего в рамках программы предусмотрена реконструкция более 30 устаревших московских кинотеатров.

Москва
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