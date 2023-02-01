Надгробие Станиславского отреставрируют в Москве

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Надгробие семьи театрального режиссера Константина Станиславского на Новодевичьем кладбище в Москве отреставрируют на средства городского бюджета, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"По заказу правительства Москвы специалисты внимательно изучили и описали состояние захоронения режиссера Константина Станиславского на Новодевичьем кладбище. После этого был подготовлен проект реставрации с описанием всех необходимых для сохранения памятника мер. Во время грядущих работ надгробию и другим объектам на участке, где похоронен великий театральный деятель, будет возвращен исторический облик", - сказал глава департамента Алексей Емельянов.

Семейное захоронение Станиславских находится на Новодевичьем кладбище и обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Средства на проведение работ по сохранению памятника выделены из городского бюджета.

Надгробие представляет собой массивную прямоугольную плиту, выполненную из монолитного куска гранита. В 1990-е годы надгробие было дополнено стелой из белого мрамора с памятными надписями, крестом, занавесом и символом Московского художественного театра - чайкой. Композиция была выполнена скульптором Салаватом Щербаковым, ее установили на поверхности уже имеющейся надгробной плиты.

Во время предстоящих работ стелу демонтируют, чтобы привести в порядок, и вновь вернут на место. Также работы по сохранению коснутся двух мраморных скамей, расположенных на участке. Все работы запланированы на 2023-2024 годы.

Новодевичье кладбище - одно из самых известных и древних в Москве. Всего на территории некрополя покоятся более 26 тысяч человек. Ансамбль Новодевичьего монастыря - объект культурного наследия федерального значения, он включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.