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Власти предупредили москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Москве в ближайшие часы, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в субботу.

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня после 17:00 и в воскресенье в столице ожидаются снег, метель, снежный накат на дорогах, временами сильный ветер с порывами до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега может составить до 8 сантиметров", - сказал Бирюков, которого цитирует телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По его словам, в связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности.

Как добавил Бирюков, "для помощи водителям грузовых автомобилей организовано дежурство тягачей, в первую очередь, на МКАД и в ТиНАО".

Власти Москвы просят горожан в непогоду быть предельно внимательными и аккуратными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, а при управлении транспортными средствами - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что в 9:00 субботы высота снежного покрова на главной метеостанции города (ВДНХ) составляла 27 см. Как уточнили в метеобюро, "пока максимальная высота сугробов на ВДНХ нынешней зимой фиксировалась 19 декабря - 34 см".

Москва Петр Бирюков
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