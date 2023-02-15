Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве незначительно выросла

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в столице среди взрослых и совокупного населения, число заболевших снижается среди детей, следует из сообщения московского Роспотребнадзора.

"На шестой неделе 2023 года в Москве в сравнении с предыдущей неделей рост показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ был незначительным: среди совокупного населения – только на 1,6% и среди взрослого населения – на 6,9%. Во всех возрастных группах детей отмечался спад показателя заболеваемости гриппом и ОРВИ", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей шестой неделе не превышали эпидемических пороговых величин, как по совокупному населению, так и среди всех возрастных групп детей", - отмечается в нем.

По данным ведомства, в структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа B, затем следует А(H1N1) 2009. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы, риновирусы, парагрипп и другие.

На данный момент в Москве от гриппа привиты 7 млн 589 тыс. 650 человек, что составляет 60% от численности населения города, из них детей - 1 млн 518 тыс. 482 (охват - 69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических и образовательных организаций, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%.