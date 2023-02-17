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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

Усадьбу Мусина-Пушкина отреставрируют в Москве

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Выдано положительное заключение на реставрацию усадьбы Мусина-Пушкина в Москве, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

"Проектными решениями предусмотрены реставрация и приспособление для современного использования главного усадебного дома и трех флигелей - надворного, северного и южного (соответственно, корпуса № 6, 2 и 5). Корпус №4, бывший каретный сарай, так же, как и пристройка к главному дому, сделанная в советское время (часть корпуса №1), не являются объектами культурного наследия и будут реконструированы", - рассказал главный эксперт проекта Службы ГЭП по объектам культурного наследия и инженерно-технической инфраструктуры Главгосэкспертизы России Кирилл Кунаков.

Уточняется, что сейчас усадебные здания пустуют, а с 1943 года до наших дней их занимал Московский инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева (так до 1993-го назывался НИУ МГСУ). Университет и выступил застройщиком.

Усадьба из красного кирпича, состоящая из дома, трех флигелей и ограды, принадлежала графу Алексею Мусину-Пушкину. В его обширной библиотеке работали многие ученые, в том числе и создатель "Истории государства Российского" Николай Карамзин. Выйдя в отставку, Мусин-Пушкин переехал из Петербурга в Москву, где купил усадьбу. В 1790-1800-е годы были построены ее здания.

Специалисты считают, что проект главного дома, как и других крупных московских особняков рубежа XVIII и XIX веков, создал знаменитый архитектор Михаил Казаков, однако документов на этот счет не сохранилось.

Главгосэкспертиза Алексей Мусин-Пушкин
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