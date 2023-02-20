На предстоящие праздники МЖД изменит расписание экспрессов в подмосковные города

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На февральские и мартовские праздники изменится расписание пригородных электричек и экспрессов, изменения затронут все направления, предупредил сайт Московской железной дороги.

22 февраля будет действовать расписание пятницы, 23, 24, 25 февраля и 8 марта - расписание субботы.

Кроме того, в праздничные дни "изменятся дни курсирования экспрессов в Александров, Железнодорожный, Петушки, Крутое, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу", добавили в МЖД.

МЖД вместе с ЦППК назначит дополнительные экспрессы, которые свяжут Москву с Тулой, Рязанью и Владимиром.

Пассажиров призывают изучать все изменения в расписании заранее.