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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Интервал движения поездов на МЦК сократят до минимального 22 и 23 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) будет сокращен до 4 минут 22 и 23 февраля, сообщает во вторник пресс-служба департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.

"В связи с массовыми праздничными мероприятиями МЦК будет работать с минимальным 4-минутным интервалом не только в пиковые часы, но и во внепик: 22 февраля – с 7:30 до 21:00, 23 февраля – с 12:30 до полуночи", - говорится в сообщении.

Москва МЦК
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