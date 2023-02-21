Интервал движения поездов на МЦК сократят до минимального 22 и 23 февраля

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Интервал движения поездов на Московском центральном кольце (МЦК) будет сокращен до 4 минут 22 и 23 февраля, сообщает во вторник пресс-служба департамента транспорта столицы в своем телеграм-канале.

"В связи с массовыми праздничными мероприятиями МЦК будет работать с минимальным 4-минутным интервалом не только в пиковые часы, но и во внепик: 22 февраля – с 7:30 до 21:00, 23 февраля – с 12:30 до полуночи", - говорится в сообщении.