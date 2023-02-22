В Москве начали выявлять торговцев краснокнижными первоцветами

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды совместно с полицией начали выявлять в Москве торговцев первоцветами, сообщается в телеграм-канале комплексе городского хозяйства в среду.

"Выездные проверки (в рамках операции "Первоцвет-2023" - ИФ) продолжатся до конца мая", - говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что в городе уже появились первые продавцы краснокнижных растений. "Они выбирают места с большим потоком пешеходов - у станций метро и железнодорожных вокзалов, в переходах, на рынках и бульварах", - уточняется в сообщении.

По информации властей, первыми на уличных прилавках появляются букеты подснежников, которые привозят из южных регионов России. Следом - хохлатка плотная, печеночница благородная и другие цветы, некоторые из которых занесены не только в Красную книгу Москвы, но и в Красную книгу России.

"Просим горожан не поощрять уничтожение редких видов цветов покупкой у нелегальных торговцев букетов", - отметили в комплексе городского хозяйства.