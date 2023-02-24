Пострадавшим от радиационных аварий москвичам выплатят единовременную матпомощь

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы приняло решение о выплате единовременной материальной помощи в размере от 3 до 10 тыс. руб. гражданам, пострадавшим в результате радиационных воздействий.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Выплата будет приурочена к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля). Размер единовременной выплаты будет зависеть от категории получателей и составит от трех до 10 тыс. рублей", - сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Планируется, что поддержку получат 14 875 москвичей - ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, отмечается в сообщении.