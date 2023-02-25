В долине реки Лихоборки в Москве создадут ООПТ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Столичное правительство приняло решение об образовании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения "Ландшафтный заказник "Долина реки Лихоборки", сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Соответствующее постановление подписал мэра города Сергей Собянин.

Отмечается, что в состав природного комплекса площадью 23,31 гектара включены участки долины реки Лихоборки, на которых сохранились благоприятные условия для обитания редких видов животных и растений.

Придание статуса ООПТ позволит восстановить и сохранить природный комплекс, а также создаст условия для поддержания рекреационного потенциала долины реки.