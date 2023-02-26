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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:52

Меры безопасности усилены на водоемах Москвы из-за оттепели

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели усилили контроль соблюдения правил безопасности на водоемах Москвы из-за оттепели, продолжают круглосуточное патрулирование рек, заявил заместитель мэра Петр Бирюков.

По его словам, из-за резких перепадов температуры лед на водной акватории изменил структуру и представляет реальную угрозу. "Жителям столицы следует соблюдать правила безопасности, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами", - подчеркнул чиновник.

Он сообщил, что регулярно проводятся замеры толщины льда, под постоянным наблюдением находятся места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах.

Москва Петр Бирюков
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