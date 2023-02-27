Оттепель вернется в Москву во второй половине недели

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Оттепель вернется в Москву во второй половине недели, температура днем в четверг поднимется до плюс 2 градусов, в последний день зимы и в первый день календарной весны в столице днем будет до минус 4 градусов и ветер до 15 м/с, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"После очень теплых дней в субботу и воскресенье, когда температура соответствовала значениям конца марта - начала апреля, последние дни февраля и первый день марта будут соответствовать своей климатической норме. Именно такой температурный фон и режим осадков характерен для этого времени года", - сказал Вильфанд.

В ночь на вторник из-за повышения атмосферного давления на 20-25 мм ртутного столба по сравнению со значениями выходных, когда оно было очень низким и составляло 729 мм ртутного столба, температура воздуха опустится до минус 10 - минус 8, а по области до минус 13 градусов. Днем во вторник температура поднимется до минус 3 - минус 1 градуса.

"Первого марта в Москве ночью минус 8 - минус 6, по области до минус 9 градусов, давление начнет постепенно понижаться, днем - минус 4 - минус 2. Нормальная погода", - сказал Вильфанд.

Кроме того, как уточнил он, днем во вторник и среду прогнозируется усиление ветра до 15 м/с.

"Второго марта Москва попадает в так называемый зональный процесс, воздушные массы будут перемещаться с запада на восток. Ночью еще такая зимняя температура - минус 7 - минус 5, а днем уже температура от ноля до плюс 2 градусов. Оттепельная погода и усиление ветра до 17 м/с", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в последующие дни недели будет также теплая погода с температурой на 1-2 градуса выше нормы. Так, 3 марта температура ночью будет от минус 6 до минус 1 градуса, дневные температуры будут около ноля. Такой же характер температурного режима прогнозируется 4 и 5 марта.

Сильных осадков, по словам Вильфанда, на этой неделе не прогнозируется.

"Сегодня, во вторник и среду - небольшой снег. Второго марта ночью тоже небольшой снег, да и третьего марта тоже. А вот уже во второй половине недели, с пятницы - небольшие осадки, мокрый снег", - сказал Вильфанд.