Расписание поездов изменится на Савеловском направлении МЦД-1 в столице в марте

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Расписание поездов изменится на Савеловском направлении линии МЦД-1 (Московские центральные диаметры) с 1 по 31 марта из-за строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лианозово", сообщили в столичном дептрансе.

"Ежедневно с 19:00 до 6:00 с 1 по 31 марта на Савеловском направлении D1 изменится расписание поездов из-за строительства ТПУ "Лианозово", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

Интервалы движения поездов будут увеличены: с 19:00 до 22:00 - до 20 минут, после 22:00 - до часа. После 22 часов часть поездов отменена, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни.

Также скорректировано расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером, отмечается в сообщении.

Весь март ежедневно в ночные часы будут строить ТПУ "Лианозово". Из-за этого в период "окна" будет закрыт путь "из Москвы" на участке от Бескудниково до Лобни.

Для поездок в аэропорт можно воспользоваться автобусами от станции московского метро "Ховрино", уточнили в департаменте.