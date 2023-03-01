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Пригородные поезда с 1 марта не останавливаются на Рижском вокзале

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Пригородные электрички не останавливаются на Рижском вокзале с 1 марта и до начали осени 2023 года, сообщили "Интерфаксу" в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"С 1 марта до начала осени поезда ЦППК не будут сворачивать на тупиковое ответвление к Рижскому вокзалу, посадка и высадка пассажиров на его платформах производиться не будет. При этом поезда продолжат останавливаться на платформе Рижская D2 (вторая линия Московских центральных диаметров, МЦД-2 - ИФ), которая находится недалеко от Рижского вокзала и станции метро Рижская", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поезда диаметра D2 и дальнего пригорода Рижского направления будут следовать далее в сторону Курского вокзала, часть маршрутов укорочена до станции Стрешнево.

Данная мера необходима для проведения работ по модернизации инфраструктуры для проекта МЦД. В московском дептрансе уточнили, что это также необходимо для строительства ТПУ "Рижская". После завершения всех работ на транспортно-пересадочном узле будут останавливаться поезда D2, D3 и D4, появится новая современная инфраструктура. Кроме того, у пассажиров будет возможность пересесть на Большую кольцевую линию (БКЛ), сохранится пересадка и на Калужско-Рижскую линию метро.

ЦППК Москва
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