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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Москвичи собрали свыше 1 тыс. тонн продуктов и товаров в рамках акции "Москва помогает"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Жители столицы с начала акции "Москва помогает" собрали более 1 тыс. тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"С начала акции "Москва помогает" прошел год. За это время москвичи собрали порядка 1 080 тонн продуктов и товаров первой необходимости для жителей новых регионов России", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в акции приняли участие больше 46 тыс. человек. Активно помогают бизнесмены, некоммерческие организации и профсоюзы.

"Горожане передают одежду, бытовую технику, телефоны, средства реабилитации, - отметил Собянин. - Собирают детей из новых территорий в школу, дарят музыкальные инструменты и всё для новорожденных".

Мэр Москвы напомнил, что в столице работают 14 штабов приема гуманитарной помощи. Для сбора и сопровождения гуманитарной помощи сформирован волонтерский корпус. В настоящее время в нём свыше 12 тыс. человек.

Москва Сергей Собянин
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