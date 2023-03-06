Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

В Москве объявлен конкурс грантов для НКО, помогающих участникам СВО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы объявила конкурс на получение грантов для городских некоммерческих организаций, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям, сообщила через сайт горадминистрации заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы запускаем специальный конкурс грантов для социально ориентированных НКО, которые работают над программами помощи участникам СВО и их близким. Общий объем финансовой поддержки составит 90 млн рублей", - сказала она.

Средства будут распределяться по трем группам заявок: размер малого гранта составит до 1 млн рублей, среднего - от 1 до 2 млн рублей, большого - от 2 до 3 млн рублей.

Прием заявок от НКО начнется 6 марта и завершится 5 апреля, результаты станут известны 15 мая. Приступить к реализации проектов некоммерческие организации смогут уже в июне.

Москва СВО Анастасия Ракова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сугробы в Москве достигли максимальных с начала зимы 41 см

Пандемия коронавируса

В Минздраве РФ заявили, что партии "Спутника V" направлены в Москву

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Один рабочий погиб под завалами строительных лесов на западе Москвы

Третий за день случай падения человека на рельсы произошел в московском метро

В московском метро произошло два инцидента с пассажирами за утро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Путин и Собянин запустили "Большое кольцо" столичного метро

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Москвичам пообещали неоднородную погоду с морозами до минус 15 градусов в марте

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Музеи Кремля получают запросы из Китая на проведение выставок

Движение на Сокольнической линии метро восстановили после возгорания вагона

Горевший на станции "Спортивная" состав метро убрали с линии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });