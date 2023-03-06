В Москве объявлен конкурс грантов для НКО, помогающих участникам СВО

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы объявила конкурс на получение грантов для городских некоммерческих организаций, помогающих участникам специальной военной операции и их семьям, сообщила через сайт горадминистрации заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Мы запускаем специальный конкурс грантов для социально ориентированных НКО, которые работают над программами помощи участникам СВО и их близким. Общий объем финансовой поддержки составит 90 млн рублей", - сказала она.

Средства будут распределяться по трем группам заявок: размер малого гранта составит до 1 млн рублей, среднего - от 1 до 2 млн рублей, большого - от 2 до 3 млн рублей.

Прием заявок от НКО начнется 6 марта и завершится 5 апреля, результаты станут известны 15 мая. Приступить к реализации проектов некоммерческие организации смогут уже в июне.