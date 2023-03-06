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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:12

Сервис ИИ в московских медучреждениях теперь может выявить эмфизему легких

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта, теперь нейросеть может одновременно выявить на компьютерной томограмме до девяти патологий, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Помимо признаков рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы грудного отдела аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира, инструмент научился обнаруживать и эмфизему легких", - говорится в сообщении.

Алгоритмы отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий на медицинском изображении, производят измерения и составляют описание. Важным преимуществом технологии компьютерного зрения является возможность выявления патологий на ранней стадии.

Умные алгоритмы работают в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в деятельность столичных медучреждений с 2020 года. С 2023 года Москва стала первым регионом, в котором использование алгоритмов искусственного интеллекта оплачивается из средств фонда обязательного медицинского страхования - в тариф ОМС включили анализ маммографических снимков.

Москва
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