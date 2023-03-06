Собянин открыл после реконструкции пригородный вокзал "Очаково"

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров открыли после реконструкции пригородный вокзал "Очаково" перспективного диаметра МЦД-4 (Калужское направление МЖД, который будет запущен уже в этом году).

"На калужском направлении будущего МЦД-4 было запланировано строительство 15 новых вокзальных комплексов, 10 тоннелей и мостов и 64 км главных путей. Так вот все 15 построены. Сегодня "Очаково" - последний вокзальный комплекс. И две трети всех инженерных сооружений тоже построено", - сказал Собянин журналистам в понедельник на открытии вокзала.

"Самый последний рывок, он всегда самый сложный. Но уже нет никаких сомнений, что в этом году и МЦД-3, и МЦД-4 поедут", - добавил мэр.

По его словам, теперь надо задумываться о дальнейшем развитии, и в понедельник состоится совещание по рассмотрению проекта концепции развития Центрального транспортного узла уже до 2035 года.

Мэр выразил благодарность гендиректору ОАО "РЖД" Олегу Белозерову, который вместе с ним открыл станцию.

Станция "Очаково" расположена в районе Очаково-Матвеевское - между станциями Аминьевская и Мещерская. Традиционная железнодорожная платформа была открыта в 1899 году.

Работы по комплексной реконструкции станции начались в 2020 году в рамках проекта создания МЦД-4, с июля 2022 г. по март 2023 г. она была временно закрыта.

По данным пресс-службе мэрии, реконструкция пригородного вокзала "Очаково", а в дальнейшем запуск МЦД-4, обеспечит 40 тыс. проживающих в южной части района Очаково-Матвеевское (более 30% населения района) дополнительной станцией наземного метро. Сейчас до ближайшей станции метро - "Озёрная" Солнцевской линии - более 25 минут пешком.