Реконструкция очистных сооружений "Шишкин Лес" началась в Новой Москве

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к модернизации очистных сооружений в поселке Шишкин Лес, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в среду.

"Масштабные работы по обновлению системы водоотведения в Троицком и Новомосковском административных округах (ТИНАО) проводятся с 2012 года, очистные сооружения "Шишкин Лес" станут одиннадцатым модернизированным объектом", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что очистные сооружения работают с 60-х годов прошлого века и уже не отвечают современным требованиям.

"В настоящее время приступили к возведению здания механической очистки и трех аэротенков, затем обустроим три вторичных отстойника, установим энергоэффективное оборудование, системы автоматизации, диспетчеризации и дистанционного управления", - пояснил заммэра.

По его словам, объект оснастят системами глубокой биологической очистки сточных вод, доочистки на дисковых микрофильтрах и ультрафиолетового обеззараживания.

"Завершить реконструкцию очистных сооружений "Шишкин Лес" планируется в четвертом квартале 2023 года", - добавил Бирюков.