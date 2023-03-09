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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Власти Москвы выделили более 400 млн рублей на развитие такси и каршеринга

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Столичное правительство направило 450 млн рублей на поддержку сервисов такси и каршеринга в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте московской мэрии.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что за 11 лет на развитие такси выделено 1,8 млрд рублей, приобретено больше 70 тыс. автомобилей. С 2018 года для каршеринга выделено 950 млн рублей субсидий.

Благодаря такой поддержке в Москве уже более 62 тыс. автомобилей такси, среднее время подачи – 4 минуты, говорится в сообщении. Парк столичного каршеринга состоит из около 30 тыс. машин. Арендовать можно электромобили, фургоны и автомобили премиум-класса.

Москва
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