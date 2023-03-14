В Москве запущен проект "Серебряное наставничество" для детей-сирот и пенсионеров

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве стартовал проект, в рамках которого москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для "серебряных" наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы", - объяснил он замысел проекта.

Дети и пенсионеры вместе будут посещать мастер-классы, детям будут помогать делать уроки, а они будут учить наставников пользоваться гаджетами и соцсетями.

Взрослых участников проекта заранее научат, как общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно, отметил мэр.

Формат опробовали в Центральном и Южном административных округах, он оказался удачным. По словам Собянина, теперь в проекте примут участие все городские центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.