Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Москве запущен проект "Серебряное наставничество" для детей-сирот и пенсионеров

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве стартовал проект, в рамках которого москвичи старшего возраста из центров московского долголетия будут проводить время с детьми, которые остались без попечения родителей, сообщил в Telegram мэр города Сергей Собянин.

"Ребята в центрах содействия семейному воспитанию нуждаются в друзьях, многие из них были лишены возможности пообщаться со своими бабушками и дедушками. А для "серебряных" наставников программа станет стимулом для самореализации и искренней заботы", - объяснил он замысел проекта.

Дети и пенсионеры вместе будут посещать мастер-классы, детям будут помогать делать уроки, а они будут учить наставников пользоваться гаджетами и соцсетями.

Взрослых участников проекта заранее научат, как общаться с детьми-сиротами, чтобы всем было комфортно, отметил мэр.

Формат опробовали в Центральном и Южном административных округах, он оказался удачным. По словам Собянина, теперь в проекте примут участие все городские центры содействия семейному воспитанию и 59 ближайших к ним центров московского долголетия.

Москва Московское долголетие Сергей Собянин Серебряное наставничество
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Синоптики пообещали в среду в Москве апрельскую погоду

Синоптики пообещали в среду в Москве апрельскую погоду

Представитель "Донстроя" вошел в комиссию по расследованию прорыва на БКЛ в Москве

Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ

Дептранс назвал "Донстрой" виновником сбоя в движении поездов БКЛ

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

В Москве в понедельник ожидаются слабый снег и ветер

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве

Более 40% месячной нормы осадков может выпасть за сутки в Москве

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

В течение всего дня в Москве ожидается дождь и мокрый снег

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ледяного дождя

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Снежный покров в Москве может подрасти к понедельнику на 6 см

Отравление группы школьников в Москве вызвал попавший в кулер антисептик

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });