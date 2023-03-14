Москвичи, осужденные на принудительные работы, будут трудиться на объектах "Мосгортранса"

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Приговоренные к принудительным работам москвичи будут трудиться на объектах "Мосгортранса", сообщает во вторник телеграм-канал министерства юстиции.

"Руководители "Мосгортранса" приняли решение участвовать в расширении сети исправцентров и предоставить осужденным москвичам рабочие места на базе предприятия", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, имеющих необходимую квалификацию осужденных к принудительным работам "смогут привлечь к строительству, уборке помещений и территорий, текущему содержанию и обслуживанию транспортных средств".

"Перед началом трудовой деятельности все осужденные пройдут дополнительное обучение", - заявили в Минюсте.

Там сообщили, что в ближайшее время руководство столичных управлений Минюста и ФСИН подпишут с ГУП "Мосгортранс" соглашение о сотрудничестве.

ГУП "Мосгортранс" - основной в столице и крупнейший в России оператор наземного городского пассажирского транспорта, который обслуживает около 700 маршрутов. В структуру предприятия входит 21 филиал. На предприятии трудятся более 26 тыс. человек, добавили в Минюсте.