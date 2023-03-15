Самый теплый день года зафиксирован в Москве

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 11:00 среды прогрелся до плюс 6,4 градусов, сообщил сайт "Метеоновости".

"Это самая высокая температура с начала года", - говорится в сообщении.

Прежний максимум 2023 года был зафиксирован 2 января – плюс 6,2 градуса.

По прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Москве достигнет 7 градусов.

"Сутки 15 марта окажутся на 5-6 градусов выше нормы. Этот день может оказаться самым теплым на этой неделе", - пишут "Метеоновости".

В метеобюро Москвы "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд 15 марта принадлежит 2015 году – плюс 9,8 градуса.