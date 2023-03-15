Начальник ГУ МВД Москвы заявил о снижении террористической угрозы в городе

Раскрываемость экстремистских преступлений выросла за счет усилением контроля за интернетом

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В Москве сократилось количество террористических преступлений и выросла раскрываемость экстремистских, заявил в Мосгордуме начальник ГУ МВД столицы Олег Баранов.

"Проведенными мероприятиями, в том числе совместно с УФСБ по Москве и Московской области, способствовали сокращению числа преступлений террористического характера на 11%. При это преступления экстремистской направленности раскрыты на 40% больше за счет изобличения преступной деятельности лиц, рецидивно разместивших в интернете экстремистские материалы, а также публично распространявшие заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил РФ", - сказал он.

Он отметил, что одним из факторов, способствовавших снижению уровня террористической угрозы, стала деятельность по пресечению незаконного оборота оружия и боеприпасов. За 2022 год в столице было изъято 226 единиц огнестрельного оружия и порядка 25 тысяч боеприпасов и свыше 10 кг взрывчатых веществ и 11 взрывных устройств. Также было перекрыто семь каналов поставки огнестрельного оружия в Москву, ликвидировано 18 мастерских по производству и переделке оружия и боеприпасов.

Баранов подчеркнул, что противодействие терроризму и экстремизму остается одним из важнейших направлений деятельности ведомства.