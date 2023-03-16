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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Пять человек погибли и шестеро пострадали в ДТП в Подмосковье

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В результате автоаварии в Подмосковье пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в четверг.

"16 марта текущего года примерно в 14 часов 10 минут на 132 км автодороги Каспий по направлению в город Москва произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки "Ниссан" выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя другими машинами.

В настоящий момент сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Московская область МВД РФ
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