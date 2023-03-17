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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

В Москве полиция в поисках майнеров задержала вооруженного рецидивиста

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники полиции, которые искали нелегальных майнеров, задержали вооруженного рецидивиста, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Это произошло в Ставропольском проезде. Никто не пострадал.

По словам Волк, полицейские проводили оперативно-розыскные мероприятия по выявлению причастных к хищению электроэнергии и организации нелегальной майнинговой фермы лиц. В одном из боксов гаражного кооператива в Ставропольском проезде они обнаружили мужчину, предположительно, причастного к противоправной деятельности. Подозреваемый, заметив сотрудников полиции, направил в их сторону пистолет.

Подозреваемого обезвредили и задержали. У него изъяли пистолет и муляж гранаты F1.

Это оказался 40-летний уроженец Мордовии, ранее судимый за убийство и незаконный оборот наркотиков.

Москва МВД
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